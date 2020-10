Atletica, agli italiani cadetti medaglia d'argento del triplista formiano Nicolò Cannavale

Pomeriggio di festa per l’atletica pontina. Al camposcuola Gotti di Forlì, nei campionati italiani individuali e per regioni cadetti, è salito sul podio il triplista formiano Nicolò Cannavale. L’atleta seguito dal coach della Poligolfo Dimitri Chinappi ha centrato la medaglia d’argento con un balzo di 13,74 cm (+1,4 di vento) - neo personale - arrendendosi soltanto ad Aldo Rocchi dell’Atletica Tiburtina atterrato a 14.92. Una splendida doppietta per la rappresentativa del Lazio che nell’edizione 2019 arrivò al terzo posto complessivo e primo tra i cadetti.

