Alloggi popolari, consegnata l'area per realizzare 15 appartamenti a Cori

E' stato consegnato alla società Gi.Do.Gi. de L'Aquila il terreno per la realizzazione di 15 alloggi di edilizia popolare a Cori, per un importo dei lavori di un milione e 600 mila euro. Alla cerimonia erano presenti il presidente dell’Ater di Latina, Marco Fioravante con il consigliere di amministrazione dell’ente Sergio Toselli, il direttore dell’Ater Paolo Ciampi, il sindaco di Cori Mauro De Lillis, il vicesindaco Ennio Afilani e l’assessore Simonetta Imperia

«Prosegue l'impegno dell'Amministrazione regionale – ha spiegato in una nota l’assessore regionale all’ubanistica e alle politiche abitative, Massimiliano Valeriani - per sostenere il diritto all'abitare come testimonia la consegna di oggi. Un altro prezioso intervento per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini»

«L’Ater di Latina – ha aggiunto Marco Fioravante- è impegnata a dare impulso alla apertura dei cantieri davanti ad un bisogno sociale, quello della casa, che è una delle risposte alle difficoltà che incontrano le famiglie, inoltre è un contributo al rilancio dell’economia. Tempi brevi e valorizzazione delle nostre professionalità sono i punti cardine della nostra azione, il cantiere di Cori è da oggi aperto e in meno di 500 giorni saranno consegnati gli immobili, gli edifici saranno realizzati con particolare attenzione all’efficienza energetica e al rispetto dell’ambiente».

Il sindaco di Cori ha sottolineato: «Inizia ufficialmente il cantiere Ater di Latina per la realizzazione di 15 case popolari a Cori Un iter amministrativo avviato 10 anni fa dall’amministrazione Conti , e che oggi, con l’estremo piacere di tutti , si concretizza» .

