L'associazione Pontina di Astronomia festeggia il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna con una serie di eventi

LATINA - L’Associazione Pontina di Astronomia festeggia il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una serie di eventi per tutta la settimana, anche approfittando dell’eclissi parziale di Luna di martedì 16 luglio.Proprio la sera del 16 luglio serate di osservazione presso L’Azienda Agricola Zompatori Marta, via Val Pusteria 7, Nettuno (previsto un piccolo contributo di partecipazione. Info e prenotazioni 393.5777319) e presso l’Azienda Agricola Ganci, via Isonzo km 5,300 – Borgo Grappa, Latina (Biglietto di ingresso 5 euro, con possibilità di fare un picnic al tramonto. Info e prenotazioni 0773.208219 – 338.6770619). Il tema della serata sarà la Luna Rossa, l’Eclissi parziale di Luna, con osservazioni ai telescopi, proiezioni di immagini e filmati e passeggiate poetiche nel cielo stellato.La notte di sabato 20 luglio verrà ricordata invece la Notte dell’Apollo 11, presso la Comunità Raggio di Sole, via Aldo Moro, Aprilia (ingresso libero. Info 339.8437009) e a Latina all’Osservatorio Astronomico APA, presso la Fattoria Prato di Coppola, dove con presentazioni multimediali ed immagini di repertorio, Luigi Craus, esperto di astronautica Apa, ci farà rivivere i passi che portarono l’uomo sulla Luna mentre la dottoressa Francesca Zambon, Istituto Nazionale di Astrofisica – Sezione di Planetologia Spaziale, parlerà del contributo che il programma Apollo diede ad una più approfondita conoscenza della nostra Luna. L’Osservatorio Apa, sarà aperto al pubblico per osservare, non la luna (assente in quella serata), ma pianeti ed oggetti del cielo più profondo. L’evento è inserito nel programma delle attività promosse dal Comune di Latina in occasione della “Notte bianca della Luna”. Biglietto di partecipazione 3 euro. (Prenotazioni ristorante 0773.273411 – Info APA 348.1520076)