Associazione di stampo mafioso, sei nuovi arresti a Latina contro il clan Di Silvio

E' in corso a Latina una vasta operazione della Polizia di Stato per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, nei confronti di sei esponenti del clan Di Silvio.



L’ordinanza è «un primo seguito dell’operazione "Alba pontina" eseguita nello scorso giugno dalle Squadre Mobili di Roma e Latina e dal Servizio Centrale Operativo nei confronti di 25 soggetti, alcuni dei quali indagati per associazione di tipo mafioso».



Le nuove accuse sono di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e traffico di droga. L'operazione delle Squadre Mobili di Roma e Latina e del servizio centrale operativo è coordinata dalla Direzione distrettuale Antimafia. Maggiori particolari verranno forniti nelle prossime ore.

