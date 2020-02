Associazione a delinquere per traffico di droga, avvocato arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato – Questura di Latina, ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale presso la Corte d'appello di Napoli nei confronti di un avvocato di 48 anni.



L’uomo, rintracciato dagli investigatori del commissariato di Terracina, è stato ristretto presso la Casa circondariale di Latina per l’espiazione della pena di sei anni di reclusione.



La pena è relativa all'accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso



Il legale è stato anche condannato a pene accessorie come l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e l’interdizione legale per l’intera durata della pena.





