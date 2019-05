Assicurazioni auto: premi in calo, ma a Latina si paga ancora più che nel resto del Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una diminuzione del 4,6% ma un premio assicurativo che resta comunque il più alto nel Lazio. In provincia di Latina - secondo l’osservatorio di Facile.it - si pagano mediamente 652,10 euro. Nonostante il calo fatto registrare nel territorio pontino assicurare l'auto costa il 18% in più della media laziale.Dall’analisi - realizzata su un campione di oltre 1,5 milioni di preventivi raccolti da Facile.it nel Lazio – emerge che, a livello regionale, nei primi 4 messi dell’anno il costo medio per assicurare un’auto è diminuito del 3,6% arrivando, ad aprile 2019, a 551,81 euro, vale a dire l’1,1% in più della media nazionale(545,86 euro).Leggendo i risultati in ottica provinciale e confrontando i valori rilevati ad aprile 2019 con quelli di gennaio2019 emerge che il calo ha riguardato tutte le aree della regione. Latina è la provincia dove le tariffe sono diminuite maggiormente (-4,6%) ma, nonostante questo, rimane l’area del Lazio dove assicurare l’auto costa di più.I dati del Lazio si possono confrontare scaricando questa tabella