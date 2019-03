Assenze e disservizi, licenziamenti e richiami disciplinari alla Asl di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea o sul

Un licenziamento confermato dal tribunale del lavoro, una delibera per recuperare le somme, indebitamente percepite, da un altro dipendente licenziato e quattro richiami per i disservizi alla guardia medica di Sabaudia.Mano pesante della Asl di Latina sugli assenteisti o i "furbetti". Le vicende riguardano due veterinari, entrambi licenziati - per uno di loro è ancora pendente il giudizio in tribunale - e quattro medici. I veterinari si erano resi protagonisti di una serie di assenze e anomalie nell'orario di lavoro, i medici avevano causato difficoltà a chi si rivolgeva al servizio di guardia a Sabaudia . Nei confronti di questi ultimi, per ora, una diffida e richiamo verbale.