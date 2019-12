Assemblea dell'Ordine dei commercialisti di Latina approva il bilancio all'unanimità

L'assemblea degli iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Latina ha approvato il bilancio preventivo 2020.



Durante l’assemblea, il presidente Romagnoli, coadiuvato dal vice presidente Davoli, dal segretario Stravato, dai consiglieri Macale e Di Trento, e dal collegio dei revisori, oltre a relazionare sulle risultanze del bilancio, ha esposto attività e progetti programmati per il prossimo anno.



I circa 300 partecipanti, all’unanimità, hanno approvato il bilancio, manifestando il proprio apprezzamento per l’azione del consiglio e le attività programmate per il 2020. Il presidente Romagnoli ha commentato: «E’ gratificante ricevere, dagli iscritti al nostro ordine, piena condivisione sia sulla gestione svolta e i risultati ottenuti, che sui progetti per il prossimo anno». © RIPRODUZIONE RISERVATA