Assalto al portavalori, preso mentre va a cena con gli amici il secondo rapinatore

E' stato arrestato mentre si metteva a cena con degli amici Andrea Ciufo, 44 anni, di Latina, ritenuto l'autore insieme a Cristian De Lucia della rapina messa a segno il 20 luglio ai danni del portavalori nei pressi del centro commerciale "Lestrella"Con una puntuale ricostruzione gli investigatori della squadra mobile, diretti dal vice questore Carmine Mosca, sono risaliti all'uomo che è stato difficile trovare perché da tempo si era trasferito a Treviso pur mantenendo dei contatti con le frequentazioni del capoluogo. Noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, Ciufo non ha precedenti per rapinaGrazie alle riprese delle telecamere e ai tabulati telefonici, personale della III sezione ha stretto il cerchio intorno all'uomo e ieri sera sapendo del rientro a Latina ha notificato il decreto di fermo emesso dal sostituto procuratore Valerio De Luca.«Abbiamo assicurato alla giustizia gli autori materiali di una rapina cruenta e che poteva avere ben più gravi conseguenze per la guardia giurata» - ha detto il dirigente della squadra mobile. Si cerca un terzo uomo, il conducente della Punto che ha accompagnato De Lucia presso il centro commerciale e poi è andato a riprenderlo in via Lunga, dove i banditi avevano abbandonato il ciclomotore, per portarlo al pronto soccorso dell'Icot.