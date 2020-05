© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto sommato, è andato abbastanza bene. Il primo fine settimana dal termine del lockdown e dalla parziale riapertura delle attività è arrivato e la gente ieri ha affollato il lungomare di Latina, attuando quasi sempre comportamenti corretti, anche se c'è stato qualche istante di criticità nel momento di massimo afflusso a metà mattinata: tanti sul piazzale di Capoportiere, molti sulla pista ciclabile di via del Lido, tanti anche in spiaggia per svolgere l'attività motoria, l'unica consentita.Molti indossavano la mascherina, soprattutto le famiglie che passeggiavano lungo il bagnasciuga, ma non ne erano sempre dotati gli sportivi, ciclisti e amanti del footing, che, una volta giunti sul piazzale, si sono anche stesi sulle panchine, forse per riposare, forse per prendere il sole, alcuni per proseguire gli esercizi di fitness o stretching, e non tutti sono stati ligi al mantenimento delle distanze di sicurezza. Lungo la spiaggia, alcune centinaia di persone passeggiavano, intente in quella che le norme anti Covid definiscono attività motoria, mantenendo la distanza di sicurezza; alcune famiglie, però, si sono fermate lungo l'arenile, a volte sedendosi su tronchi o barche, comportamento proibito, per far giocare i bambini con la sabbia.Sulla strada Lungomare, aperti anche alcuni locali, per il solo asporto, come i bar di alberghi di Capoportiere.Proprio qui molti cittadini si fermavano anche per domandare della stagione balneare, ma i gestori rispondevano che è ancora troppo presto e non si sa quando e in che modo potranno ripartire. Nonostante questo, lungo l'arenile, alcuni stabilimenti balneari hanno iniziato il montaggio delle strutture, ma non tutti. Venerdì il sindaco, Damiano Coletta, si era appellato al senso di responsabilità di tutti, in vista del fine settimana, ricordando come fossero tuttora vietati assembramenti e comportamenti come stendersi al sole o fare il bagno. Un appello accorato, in vista di una riapertura agli sport acquatici per la prossima settimana.IL SINDACOSulla situazione di ieri, il sindaco osserva che «siamo intervenuti sul litorale a seguito di alcune segnalazioni, poi ho voluto fare un sopralluogo nella tarda mattinata e ho visto che la situazione era sotto controllo. Possiamo e dobbiamo fare meglio, soprattutto nell'uso delle mascherine. È importante comportarsi in maniera corretta in questo fine settimana, da cui deriveranno le mie scelte conseguenti. Ribadisco anche che le aree giochi non possono essere utilizzate. Noi continueremo a svolgere controlli, ma il senso di responsabilità di ciascuno deve prevalere».