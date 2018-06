Precari Asl, cercasi soluzione ma il loro avvocato avverte: «Rischiano di restare esclusi»

Torna sotto i riflettori la situazione dei circa 600 lavoratori precari della Asl di Latina in attesa di stabilizzazione perché mentre dalla Regione si annuncia l'emanazione di una direttiva ad hoc per stabilizzare gli operatori il loro legale parla di una situazione esplosiva poiché si continua a prorogare i loro contratti, e tuttavia sembrerebbe non esserci una reale volontà di stabilizzarli. Tanto che in una recentissima proposta di legge regionale è previsto che tutti i contratti di lavoro a termine non potranno più essere prorogati oltre il 31 dicembre 2018. E vale solo per quelli più vecchi di tre anni, ossia proprio i precari di Latina. Proprio ieri il consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna aveva annunciato il nuovo provvedimento e sottolineato come in questi mesi e soprattutto nelle ultime settimane si è lavorato con serietà a una soluzione che rendesse possibile sciogliere un nodo nevralgico per la qualità dell'offerta sanitaria e per il destino di tanti lavoratori degli ospedali con riferimento ad una direttiva strumento per provvedere all'assunzione e alla stabilizzazione del personale precario attraverso procedure di stabilizzazione in applicazione della Legge Madia.



IL LEGALE

Una interpretazione non condivisa dall'avvocato Fernando Gallone, legale dei lavoratori, il quale spiega come innanzi al Tar la posizione della Regione Lazio è stata nettissima nell'escludere che la legge regionale 4/2017 potesse applicarsi ai precari di Latina e il ricorso al Tar mirava esclusivamente a modificare il provvedimento del 23 dicembre 2016 includendo anche tutti i precari di Latina tra i soggetti da stabilizzare e aggiunge che non è affatto vero che la Asl stava procedendo a stabilizzare gli oltre 600 precari mentre con l'accoglimento del ricorso sarebbero state bloccate tutte le procedure di stabilizzazione già in corso. E' vero esattamente il contrario. Dopo la presentazione del ricorso al Tar del Lazio, la Regione ha emanato la legge regionale n. 4/2017, dichiarando apertamente di voler risolvere, con essa, il problema della mancata stabilizzazione dei precari di Latina ma è anche vero che con la proposta di legge del maggio scorso è previsto che le graduatorie adottate all'esito delle procedure concorsuali in scadenza al 31 dicembre 2018 e vigenti da più di tre anni, non potranno essere prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Appare superfluo sottolineare - conclude l'avvocato - il gravissimo impatto che l'approvazione di questa proposta di legge avrebbe sui circa 600 precari di Latina attualmente esclusi dai processi di stabilizzazione in corso. Una situazione complicata che allo stato attuale non sembra avere una soluzione.

