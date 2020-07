Presa in carico dei pazienti, tre sponsor per il progetto "+Vita" della Asl

Ha trovato riscontro la “manifestazione di interesse” della Asl di Latina per la sponsorizzazione del progetto “+Vita”. Hanno risposto tre aziende e alla Asl andranno 38.000 euro più iva per proporre i percorsi di “presa in carico” attraverso materiale divulgativo e altre iniziative.

Le aziende che hanno risposto all’invito sono la Boehringer Ingelheim (20.000 euro), la Medicasa Italia (8.000) e la Novartis Farma (10.000). Nei giorni scorsi il direttore generale della Asl, Giorgio Casati, ha deliberato l’accettazione delle somme impegnandosi a garantire agli sponsor la presenza del logo o marchio nelle «linee di attività per l’implementazione e la diffusione di +Vita svolte dall’azienda».



Il progetto di presa in carico - partito nei distretti di Aprilia e Latina per i diabetici e i cardiopatici - è stato premiato fra l’altro al forum della pubblica amministrazione al termine delle giornate sull’innovazione sostenibile del sistema salute. Durante l’emergenza Covid le “centrali” di ascolto hanno continuato a funzionare e anzi l’esperienza di “+Vita” è stata importante per avviare l’assistenza a distanza dei positivi a domicilio.