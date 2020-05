Casa della salute e ospedale di comunità, infermieri in appalto: la Asl assegna la gara

La Asl di Latina ha assegnato la gara di appalto per per l'affidamento del servizio di " Unità operativa di assistenza territoriale e gestione infermieristica per la Casa della Salute di Sezze e per l'ospedale di Comunità di Cori".

La gara è stata aggiudicata per i prossimi 36 mesi alla cooperativa "Osa" per 2 milioni 436.154 euro. La stessa cooperativa svolgeva in proroga tale servizio, fra l'altro anche per l'ambulatorio dell'isola di Ventotene.

L'azienda, del resto, non avrebbe a disposizione un numero di infermieri sufficienti per svolgere il servizio né di operatori socio sanitari. L'affidamento prevede la "Gestione integrale del servizio infermieristico delia Casa della salute di Sezze" con un infermiere 24 ore su 24, un coordinatore infermieristico, un operatore socio sanitario disponibile per 24 ore e uno solo al mattino. La "Gestione integrativa del servizi infermieristici presso l'ospedale di Comunità di Cori" è invece realizzata «in maniera variabile anche in relazione aile esigenze della struttura». Attualmente prevede circa 465 ore al mese di attività infemieristica e 440 per operatori socio sanitari.

Vedi anche » Latina, casa della salute di Sezze: il rebus dell'autorizzazione all'esercizio

Ultimo aggiornamento: 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA