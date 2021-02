Artificieri a Sabaudia per far brillare i quattro ordigni bellici trovati sulla spiaggia

Sono al lavoro dalle 10 di questa mattina, sul lungomare di Sabaudia, in zona Bufalara, all'altezza della passerella 3, gli artificieri del 21° reggimento genio guastatori di Caserta guidato dal colonnello Umberto Curzio. Sono impegnati nell'identificazione e nel successivo brillantemento di 4 ordigni bellici che erano stati ritrovati lo scorso 26 gennaio sull'arenile della città pontina.

APPROFONDIMENTI LATINA Sabaudia, bombe inesplose sotto la sabbia: riaffiorano 4 ordigni... LA STORIA Roma, sulla spiaggia di Sabaudia riemerge un “bunkerino”...

I militari sono impegnati nell'identificazione e nel successivo brillantemento di 4 ordigni bellici che erano stati ritrovati lo scorso 26 gennaio sull'arenile della città pontina. Il team è composto dail sergente maggiore capo qualifica speciale Giuseppe Zampella, capo team, ed il sergente maggiore Francesco Carfora. Le mareggiate che hanno riportato alla luce i residuati negli ultimi giorni hanno causato la parziale copertura dell'area per cui gli artificieri stanno agendo con cautela per capire se sotto la sabbia ve ne siano altri. Con ogni probabilità saranno fatte brillare oggi in loco, ci vorranno comunque ore per ultimare le operazioni anche perché si tratta di ordigni al fosforo molto pericolosi.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA