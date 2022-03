Arte in danza: per due giorni eventi, corsi ed esibizioni al borgo di Fossanova

E' in programma nel fine settimana - sabato 19 e domenica 20 marzo - l'appuntamento con la prima edizione di Arte in danza: due giorni all’insegna della danza, con la direzione artistica di Filippo Venditti e Barbara Tudini, tra le suggestive atmosfere del Borgo di Fossanova, a Priverno

Si tratta di un evento di studio e spettacolo, arte e cultura, in uno dei luoghi più affascinanti d’Italia.

Il progetto, sostenuto da Comune di Priverno, Regione Lazio e Atcl - Associazione teatrale fra i comuni del Lazio, nasce da un’idea di Filippo Venditti e Barbara Tudini: al centro dell’iniziativa, la volontà di richiamare in un centro di storica bellezza come Fossanova un’appassionata comunità di artisti, giovani allievi e spettatori della danza, dando vita ad un appuntamento di arricchimento e condivisione culturale aperto a tutti. In programma stage con docenti di fama internazionale e un concorso per giovani talenti, oltre ad una serata di spettacolo dal vivo, una conferenza di medicina della danza, la presentazione di un libro e una mostra fotografica. Un fine settimana interamente dedicato all’arte tersicorea e alle sue mille sfaccettature: come materia di studio, linguaggio espressivo, occasione di confronto, scambio di idee ed emozioni.

«La danza è di grande interesse per i nostri giovani ed è motivo di crescita, impegno e sacrificio, oltre che un sogno, per molti, ancora da realizzare - sottolineano i curatori dell’iniziativa, Barbara Tudini e Filippo Venditti. - Diventare ballerini non è semplice e in Italia sono ancora poche le opportunità per gli aspiranti professionisti: per questo, abbiamo pensato di dar vita ad Arte in danza, in quanto importante occasione di incontro tra giovani allievi e grandi artisti. Un contesto in cui scuole di danza, ballerine e ballerini, potranno mettere in mostra il proprio talento, in un clima di sana competizione e con la concreta possibilità di ricevere premi e borse di studio».

All’intento dei direttori artistici di realizzare un fine settimana di alta formazione si è aggiunta la volontà di coniugare la bellezza dell’arte tersicorea con le suggestioni architettoniche di Fossanova, borgo medievale e complesso monastico cistercense tra i più belli d’Italia, identificato dalla Regione Lazio come eccellenza del nostro patrimonio storico e artistico. Classico, neoclassico, contemporaneo, modern, hip hop, urban, improvvisazione: questi gli stili di danza che animeranno gli spazi della ex Infermeria dei Conversi di Fossanova, luminoso edificio risalente al XIII secolo, oggi adibito ad Auditorium e spazio culturale per mostre e manifestazioni.