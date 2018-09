Arte e movimento in lingua dei segni, nasce un centro di formazione a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un centro di formazione e di ricerca delle arti performative, con l'inserimento della "Lis", la lingua italiana dei segni. E' quello che nasce a Latina a partire da domani, 25 settembre, quando è in programma l'"Open Day". L'appuntamento è alle 17 in via Petrarca 9, presso il centro "Venus".Il progettto è proposto dalla Quattrotto Dance Company di Giovanna Rinaldi ed è un percorso educativo tracciato da esperienze creative fatte di scambi. Un laboratorio teatrale che vede protagonista la fusione di arte e movimento in "Lis" integrando, così, le diverse forme di comunicazione ed espressione, verbali e non.Il laboratorio introduce la lingua dei segni italiana in una modalità innovativa già sperimentata con successo presso l’istituto comprensivo 5 di Latina dal 2015 a oggi, con la finalità di offrire agli alunni non solo l’acquisizione di una nuova lingua ma anche e soprattutto la possibilità, attraverso il gesto e il segno, di conoscere il valore espressivo del proprio corpo in relazione a quello dell’altro, delle proprie emozioni e quelle altrui; lavorare per raggiungere la consapevolezza di sé favorendo l’accrescimento dell’autostima, l’apprendimento delle regole e le capacità attentive.«Non esistono barriere culturali, sociali o religiose che possano impedire ad un essere umano di comunicare, di esprimersi, che sia con la voce, con il corpo, con le mani - spiega Giovanna Rinaldi, della Quattrotto Dance Company - Nell'istante medesimo in cui si crea comunicazione l'impulso primordiale viene dall'anima, passa poi per il cuore, attraversa gli occhi e si risolve in parole, movimento, energia».Per la prima settimana prove gratuite dei vari corsi. Discipline: Arte e movimento LIS-Danza classica e moderna,teatro ,yoga. Informazioni al 3926864700 quattrottodancecompany@yahoo.it