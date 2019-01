Arriva "XWinter": tre giorni di promozione sportiva ed eventi a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre giorni a tutto sport con Xwinter, la manifestazione sportiva che si terrà a Latina, da domani a sabato. A organizzarla è l'osservatorio per lo sport e il turismo sportivo in diverse strutture della città tra le quali il Palazzetto dello Sport, il Palaceci e lo Stadio Francioni.Cerimonia inaugurale domani - giovedì 3 gennaio - alle 10 al Palazzetto dello Sport, alla presenza di alcuni grandi campioni italiani tra i quali Raffaele Di Serio, campione europeo di pugilato, Jessica Paoletta, campionessa italiana di atletica nei 100 e 200 metri, Angelo Crescenzo, campione del mondo di karate, Ilenia Draisci, campionessa italiana di atletica leggera nei 200 metri, Simone Crescenzi, campione del mondo di taekwondo e Devid Zorzetto, 3 medaglie vinte (un'argento e due bronzo) ai campionati europei di nuoto juniores ad Helsinky.«Ci aspettiamo una grande presenza di pubblico commenta il Presidente dell'Osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, Annalisa Muzio perché si tratta di un evento unico, che mette insieme società sportive e singoli allenatori convinti che lo sport, a Latina, debba tornare ad essere protagonista al di là dei problemi strutturali che esistono, ma che certo non possiamo pensare di risolvere solo con la critica fine a se stessa. Abbiamo messo su una squadra vera, di persone che hanno capacità e soprattutto volontà di mettersi al servizio della città per cui Xwinter sarà una tre giorni, intensa, di sport gratuito per tutte le età»