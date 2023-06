Picchia la moglie ma viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, arrestato dai carabinieri

Un 46enne di San Felice in Circeo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna, una donna di 40 anni. Il 13 giugno scorso i militari della compagnia di Terracina hanno arrestato l'uomo dopo l'ennesima lite avvenuta per futili motivi.

L'uomo aveva inseguito la compagna con l'auto e, una volta raggiunta, l'aveva aggredita con pugni e schiaffi, procurandole ferite guaribili con una prognosi di 30 giorni. L'episodio era stato filmato da alcune telecamere di video sorveglianza.

L'uomo è stato arrestato e, su disposizione della procura di Latina, è stato associato a una casa circondariale.