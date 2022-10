Agli arresti domiciliari esce di casa per bere una birra e aggredisce i carabinieri, arrestato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari è uscito di casa per fare una passeggiata e bere una birra fresca. I carabinieri di Sezze, durante un servizio esterno, hanno notato un giovane setino di 26 anni che camminava a piedi per le vie del centro sorseggiando una birra.

L’uomo, fermato dai militari, giustificava la sua presenza in strada come “necessità di prendere aria e comprare una bottiglia di acqua”, ma i militari si accorgevano subito che il giovane versava in una condizione di grave alterazione psicofisica probabilmente a causa dell'alcol.

Quando hanno deciso di portarlo in caserma per gli accertamenti, il giovane ha aggredito i militari colpendoli con percosse e spintoni e continuando a minacciarli di morte.

Dopo le formalità di rito, i Carabinieri lo hanno arrestato per i reati di evasione, di resistenza e violenza a pubblici ufficiali. L'uomo è ora in carcere in attesa del rito abbreviato.