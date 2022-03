Città e strutture pubbliche cardio protette, defibrillatore donato a un asilo nido

La consigliera dell'Ordine dei medici di Latina, Mariella Salomone, ha donato un defibrillatore all'asilo nido e ludoteca "Il Gufetto" di Nettuno «primo passo del progetto di creare un asilo cardio-protetto quale luogo sicuro per i bimbi e noi genitori». In realtà la cardio protezione andrà estesa, con il passare dei mesi, a scuole ed edifici pubblici per legge e quello odierno è un passo verso la sensibilizzazione.

«Non perdiamo tempo prezioso, il soccorso in caso di arresto cardiaco deve essere immediato» - ha spiegato la dottoressa consegnando ufficialmente il defibrillatore alla presenza di Valentina Cerreto e Giada Evangelisti, proprietarie dell'asilo, e Stefano Fabbi, esperto in programmi di cardio-protezione e national development manager Aed della Nihon Koden Italia.



«Grazie a questa donazione si contribuisce a far crescere i nostri bambini in tranquillità e sicurezza. È stato un gesto encomiabile che fa onore alla categoria dei medici sensibili all'argomento quanto il progetto di formare noi operatori dell'infanzia» - ha detto Valentina Cerreto.

«Dotare le scuole di un defibrillatore (Dae) è l’unico modo efficace per proteggere la vita dei nostri figli - ha concluso la Salomone - Non solo il defibrillatore ma anche la formazione del personale alle manovre salvavita di rianimazione cardio-polmonare con uso del defibrillatore e disostruzione delle vie aeree; avviare un progetto di defibrillazione precoce all’interno di una scuola è di fondamentale importanza anche dal punto di vista culturale quale investimento per il futuro, sensibilizzando gli studenti che saranno gli adulti di domani, anche a seguito della legge Mulè dello scorso agosto che obbliga la dotazione dello strumento salvavita da parte della pubblica amministrazione compresi gli istituti scolastici».