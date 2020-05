Arresti per l'attentato, Latina Bene Comune: «Solidarietà alla Ciolfi e grazie ai carabinieri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Siamo sollevati nell’apprendere che l'indagine sull’attentato incendiario subìto lo scorso settembre dalla nostra collega di maggioranza, la consigliera Maria Grazia Ciolfi, abbia portato a misure cautelari a carico dei presunti responsabili. Quando si riveste un incarico pubblico, in particolare con poteri di governo, si è inevitabilmente esposti: non solo al giudizio delle persone, che è legittimo e quando critico in maniera costruttiva, sempre funzionale a migliorare il proprio lavoro per la comunità; ma si è purtroppo anche più esposti nei confronti della criminalità, organizzata e non» dichiarano i consiglieri comunali di Latina Bene Comune, colleghi di Maria Grazia Ciolfi vittima dell'attentato incediario per il quale oggi sono state arrestate due persone.«Non è la prima volta che arrivano “avvertimenti” al nostro indirizzo. Il lavoro delle forze dell'ordine, in questo senso, ci aiuta a sentirci protetti e li ringraziamo per aver fatto luce su quanto accaduto alla consigliera Ciolfi. Alla nostra collega, che lavora da sempre in prima linea e con grande impegno per il mandato sulla marina conferitole dal sindaco, esprimiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno» concludono i consiglieri di maggioranza.Solidarietà alla consigliera Ciolfi arriva anche dal movimento di Latina Bene Comune: «Da quanto si apprende, l’intimidazione sarebbe legata al suo impegno di consigliera comunale con delega alla marina. Quando si lavora nell’esclusivo interesse della collettività, agendo nella legalità, può capitare di diventare scomodi e dare fastidio e, se quanto emerso dalle indagini fosse confermato, dimostrerebbe ancor di più la gravità di una azione già deprecabile in sé. Il nostro apprezzamento va all’Arma dei Carabinieri, per la grande professionalità e l’impegno profuso in difesa di questa comunità. Restiamo vicini alla consigliera e a questa amministrazione comunale. La strada della legalità è ardua, ma è l’unica percorribile se vogliamo cambiare e far crescere questa città».