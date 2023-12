Aggredisce medico e guardia giurata al pronto soccorso, arrestato dalla polizia

Dà in escandescenze al pronto soccorso e viene arrestato dalla polizia. Un cittadino nigeriano di trentadue anni dovrà rispondere di oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo si era recato autonomamente all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia per ricevere delle cure sanitarie, ma, dopo essere stato medicato, rifiutava di andar via nonostante l’arrivo di un paziente in codice rosso. Invitato a lasciare la medicheria per consentire il soccorso al nuovo arrivato, lo straniero ha dato in escandescenze aggredendo prima il medico in servizio di pronto soccorso e successivamente la guardia giurata intervenuta, cercando anche di sottrargli l’arma in dotazione.

È quindi intervenuto personale del commissariato di Formia che, non senza difficoltà, è riuscito a bloccare l’esagitato, nonostante egli continuasse a divincolarsi furiosamente. I poliziotti sono stati colpiti e hanno avuto poi necessità di cure mediche, così come il medico di turno e la guardia giurata. L'uomo è rinchiuso nel carcere di Cassino.