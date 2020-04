Nervoso al controllo della Polizia, aveva cocaina in casa: arrestato

Un equipaggio della Squadra Volante in servizio di controllo del territorio per le disposizioni legate al Coronavirus, ha controllato una vettura con a bordo un uomo che si è mostrato subito insofferente all'accertamento. Il suo atteggiamento nervoso ha indotto gli agenti a procedere alla perquisizione personale: nel portafoglio dell'uomo c'erano 1.015 euro, in banconote di diverso taglio, di cui non sapeva giustificare il possesso.

A quel punto è scattata la perquisizione nella sua abitazione di residenza dove, in un mobile della camera da letto hanno trovato cocaina in forma solida, sei grammi, ed un altro involucro, di un grammo, dello stesso tipo di sostanza stupefacente, in polvere.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno anche rinvenuto un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 65 pasticche, risultate essere anfetamine. A conclusione della perquisizione, l'uomo ha cercato di fuggire spintonando uno dei poliziotti, ma è stato immediatamente bloccato e posto in sicurezza dagli agenti. La persona fermata, accompagnata presso gli uffici della Questura, è A.S., italiano di 42 anni già noto alle forze dell'ordine, e arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale e condotta nel carcere di Latina.

