Arrestati dai Carabinieri i predatori delle scuole di Cisterna

Sono finiti in carcere i predatori delle scuole di Cisterna. Dopo l’ennesimo danno per effrazione e furti di soldi e merendine dai distributori automatici degli istituti scolastici di Cisterna, i carabinieri hanno arrestato i ladri. Si tratta di T.R., 45 anni, residente nella provincia di Lecce, attualmente agli arresti domiciliari, e C.A., 25 anni, residente a Cisterna. I militari dell’Arma erano già sulle loro tracce e in piena notte li hanno sorpresi in flagranza mentre rubavano nella scuola media Plinio il Vecchio. Il leccese, nel tentativo di guadagnarsi una via di fuga, ha iniziato una colluttazione con i carabinieri mentre lo bloccavano, provocando ad uno di loro lesioni personali, guaribili in una decina di giorni. L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato, evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; il complice di Cisterna per furto aggravato. © RIPRODUZIONE RISERVATA