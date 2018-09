Arrestata ladra seriale di occhiali, in pochi giorni furti per duemila euro a Latina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Negli ultimi giorni aveva rubato occhiali per un valore di duemila euro, ieri sera è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di rapina, perché dopo l'ennesimo colpo ha aggredito i vigilantes del centro commerciale Latina Fiori che cercavano di fermarla.I militari dell'aliquota operativa del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latina hanno posto fine, così, all'attività di una ladra seriale di occhiali di marca. Da maggio a oggi, da quando cioè sono iniziati i furti sempre nello stesso negozio, si calcola che abbia portato via merce per circa 8000 euro.La tecnica era sempre la stessa, la ragazza - 26 anni, già nota alle forze dell'ordine e con problemi di tossicodipendenza - entrava nel negozio, approfittava di momenti di confusione o delle commesse impegnate, andava all'espositore e portava via gli occhiali. Un'attività che nessuno, finora, era riuscito a fermare, fino a quando nell'ambito di un servizio mirato a seguito delle denunce del titolare è scattato il blitz che ha consentito di arrestarla in flagranza di reato.La ragazza è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, non si esclude che possa aver messo a segno analoghi furti in altri centri commerciali o negozi e per questo si valuteranno le denunce degli ultimi mesi. Si presume che la giovane rivendesse la merce rubata per procurarsi la droga.