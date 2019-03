Arnesi da scasso sull'auto e patente mai conseguita, denunciato un giovane

Era alla guida dell'auto senza patente, non avendola mai conseguita, e aveva con sé arnesi da scasso. Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato dai carabinieri la notte scorsa a Latina. Gli uomini del nucleo operativo e radiomobile lo hanno sorpreso nel corso di un servizio di controllo del territorio.



Con lui a bordo dell'auto c'erano altre due persone, mentre sul veicolo c'era una fornita cassetta di attrezzi atti allo scasso. Il giovane, inoltre, non aveva mai conseguito la patente e nel corso dell'ultimo biennio era già stato denunciato per lo stesso motivo. E' scattata una ulteriore denuncia. Il materiale e l’autovettura sono stati sequestrati. © RIPRODUZIONE RISERVATA