Armi pronte all'uso nascoste in casa, arrestato un rapinatore

Deve rispondere di detenzione illegale di armi da fuoco e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale un uomo di 36 anni, residente ad Anzio, arrestato dai carabinieri di Aprilia. I militari del reparto territoriale, nel corso dei controlli intensificati anche a seguito di recenti rapine, lo hanno notato e hanno deciso di seguirlo. Sono arrivati fino alla sua abitazione, al confine tra Aprilia e Anzio, e sono entrati in azione.



In casa l'uomo, con precedenti per rapina, aveva un fucile Benelli calibro 12, a canne mozze, e un Beretta calibro 20, entrambi funzionanti e pronti all'uso . I carabinieri hanno sequestrato anche due caschi da motociclista, per verificare l'eventuale corrispondenza con le immagini riprese dalle telecamere nel corso degli ultimi colpi messi a segno ad Aprilia.



Non si esclude che fosse in città, dove i militari del nucleo operativo e radiomobile lo hanno notato, per un eventuale sopralluogo prima di una nuova rapina.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:30



