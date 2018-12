Armi ed esplosivi trovati dai carabinieri a Terracina: «Sventato assalto a Natale»

Pistole, fucili, munizioni, un chilo di polvere da sparo, metri di miccia, munizioni di vari calibri e passamontagna sono stati ritrovati in due borsoni dai carabinieri della compagnia di Terracina in un campo nei pressi del parcheggio dell'ospedale Fiorini di Terracina. «Appartengono a professionisti - ha spiegato il capitano Francesco Vivona - che stavano preparando un assalto o una rapina alla vigilia di Natale». Tra le armi spicca un fucile mitragliatore MP40 della seconda guerra mondiale, un'arma utilizzata dall'esercito tedesco e che non è facile da reperire e soprattutto è vietato detenerla. © RIPRODUZIONE RISERVATA