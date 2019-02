Armati al supermercato, arrestati dai carabinieri prima di compiere la rapina a Cisterna

Bloccati mentre tentavano una rapina. Due giovani sono stati arrestati a Cisterna dai carabinieri, all'interno del supemercato In's. Erano armati di coltello e stavano minacciando i dipendenti per farsi consegnare l'incasso ma sono stati bloccati dai militari che svolgevano un controllo anti rapina nella zona.



I due, noti alle forze dell'ordine e sottoposti all'obbligo di firma, sono entrati incappucciati con guanti e coltelli da macellaio, hanno intimato alla cassiera di consegnare l'incasso ed in quel momento c'è stata l'irruzione fulminea dei militari che hanno intimato ai rapinatori di sdraiarsi a terra e gettare le armi.



I banditi sono stati ammanettati e arrestati per tentata rapina, sembra che siano gli autori di precedenti colpi ai danni dello stesso supermercato. Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA