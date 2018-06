Armando Di Silvio tenta il suicidio in carcere

di Marco Cusumano

Armando Di Silvio ha tentato il suicidio utilizzando le lenzuola all'interno della sua cella nel carcere di via Aspromonte. Un gesto senza conseguenze, in seguito al quale è stato trasferito in isolamento, controllato a vista. Lallà è considerato il capo indiscusso del clan decapitato dalla polizia. Era lui, ogni giorno, a organizzare una riunione mattutina affidando compiti specifici ad ognuno. Il clan Di Silvio funzionava come un'azienda, le riunioni operative avvenivano a Campo Boario, nella casa di Armando Di...