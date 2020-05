Latina, sfalcio delle aree verdi, ecco dove sono previsti i prossimi interventi

lotto A

centro urbano

lotto B (il verde dei borghi)

Prosegue a pieno ritmo, dopo la ripresa delle operazioni al termine dell'emergenza coronavirus, lo sfalcio delle aree verdi del Comune di Latina. L'amministrazione di piazza del Popolo ha comunicato i prossimi interventi, relativi ai lotti A e B dell'appalto.Lo sfalcio in oggetto, partito ieri, proseguirà nei prossimi giorni, e, solo per quanto riguarda il, si svolgeranno anche il 2 giugno, Festa della Repubblica. Per quest'ultimo lotto, relativo al, in particolare, le zone previste sono il completamento delle aree in Q4 e Q5; la zona di viale Kennedy, a ridosso del cimitero urbano; l'area di via del Lido, del centro Morbella, della parrocchia di Santa Rita; la zona Cucchiarelli-Isonzo; il completamento delle aree del centro direzionale (aree Torre Pontina, via Tanavo, via Ufente, via Pietrosanti, area Museo della Terra pontina, via Magenta).Per quanto riguarda il, si parte da Latina Scalo (zona della biblioteca comunale e dell'asilo nido Il trenino), per passare a Borgo Sabotino (parcheggi di piazza Foce Verde, parcheggio e area di via Pantelleria; completamento del Parco Vasco De Gama, parco e area di via Bortolotti, via Vetiche); Borgo Piave (aiuloe limitrofe alla rotonda e scuola materna e elementare). infine, alcune aree a vere stradale, come via Latina in zona Borgo Piave; via Bortolotti e via Onorati a Borgo Sdabotino; via del Lido nel tratto tra Pontina e Capoportiere).