Area Sanremo, tra i finalisti per un posto al Festival quattro cantanti di Latina

Ci sono quattro cantanti di Latina nella rosa dei 225 finalisti di "Area Sanremo Tim 2018". Si tratta di BettyLocolle, Gaia Notarianni, Matteo Mastracco e Noemi Cainero. La finale è in programma dall’8 al 10 novembre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo e selezionerà una rosa di 24 vincitori da sottoporre alla commissione Rai che sceglierà chi entrerà nel cast di Sanremo Giovani.«I concorrenti che hanno staccato il biglietto sono davvero numerosi e preparati provengono da tutte le regioni Italia e 4 anche dall’estero (Svizzera e Germania) - dicono gli organizzatori - Per loro partecipare a Sanremo Giovani può diventare una realtà».«Per me è l’edizione più bella degli ultimi anni – dichiara Massimo Cotto, direttore artistico della manifestazione – Aver rivoluzionato il concorso aggiungendo i corsi di formazione ha portato grandi risultati. La collaborazione con Franco Mussida e il Cpm Music Institute ha stimolato la creatività dei ragazzi. Corsi intensissimi e laboratori continui. Area Sanremo si è rivelata una fucina di talenti. Per la commissione le scelte non sono state facili».