Archiviate in udienza le accuse dell'ex dirigente Doria al sindaco di Latina e alla Giunta

Le accuse al sindaco Damiano Coletta e alla sua Giunta lanciate dall'ex dirigente Aldo Doria sono state archiviate questa mattina nella camera di consiglio dal gip. Il primo cittadino era stato accusato dall'ex responsabile delle Attività produttive in relazione alle direttive inserite nel piano economico di gestione del Comune di Latina. Il dirigente lamentava il fatto che fosse stata inserita la clausola di espletare le procedure per ultimare la gara del servizio trasporti entro fine giugno, data che riteneva non plausibile indicando come realizzabile quella del 31 dicembre (clausola che in realtà fu poi rispettata e l'obiettivo riconosciuto al dirigente). Già il pm aveva chiesto l'archiviazione della denuncia, poi dopo l'opposizione di Doria è stata fissata l'udienza e convocate le parti. Questa mattina in aula il gip dopo aver ascoltato accusa e difesa ha confermato la decisione del pm e archiviato il procedimento. Il sindaco Coletta ha espresso soddisfazione per la decisione e ribadito che ora valuterà con la giunta una controdenuncia per calunnia nei confronti dell'ex dirigente Doria.