Arbitro escluso dalla serie A, accolto il ricorso d'appello del pontino Gavillucci: processo da rifare

Tutto da rifare. Accolto il ricorso di secondo grado dell'arbitro pontino Claudio Gavillucci che era stato escluso dalla Serie A dal Comitato Nazionale dell’AIA con una delibera del 30 giugno 2018. Il direttore di gara pontino aveva chiesto lo scorso 23 luglio al Tribunale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’annullamento del provvedimento e il reintegro nell'organico CAN A ma a sorpresa il suo ricorso era stato respinto, malgrado l’unico precedente in materia (la famosa "sentenza Greco") fosse dalla sua parte. Per questo il pontino Gavillucci ha presentato un secondo ricorso e la Corte Federale d'Appello durante la seduta a sezioni unite del 13 settembre 2018, ha annullato la sentenza del Tribunale Federale rimandando le parti al primo grado e disponendo la convocazione in giudizio anche di altri soggetti interessati. Tutto da rifare dunque e Gavillucci può ancora sperare di essere riammesso in serie A.

Martedì 18 Settembre 2018



