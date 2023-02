L'arbitro di Aprilia Maurizio Mariani in Europa League: dirigerà Barcellona-Manchester United

Spetterà all'arbitro di Aprilia Maurizio Mariani dirigere la sfida di giovedì in Europa League tra il Barcellona e il Manchester United. Il direttore di gara, prossimo a compiere 41 anni sarà dopodomani al Camp Nou di Barcellona per l'attesa sfida, a dieci anni esatti dal suo debutto in serie A, avvenuto il 6 gennaio 2013 in occasione della partita Chievo Atalanta.

A marzo 2021 l'Uefa lo inserisce nel gruppo arbitrale per la fase a gironi del campionato europeo Under-21 in Slovenia e Ungheria. Dirige due gare: il 27 marzo Germania-Olanda (1-1) e quattro giorni dopo Danimarca-Russia (3-0).

A fare il tifo per il fischietto pontino la sezione di Aprilia dell'associazione italiana arbitri.