Aratura storica a Borgo Hermada. Il ruggito dei potenti Landini a testa calda, un must per gli appassionati

A Borgo Hermada, alle porte di Terracina, nei giorni scorsi un gruppo di appassionati trattoristi ha rievocato l'aratura storica dedicando un'intera giornata ai trattori d'epoca, i famosi e potenti Landini "a testa calda", chiamati così poiché negli anni Trenta l'avviamento del motore iniziava con il riscaldamento della testata tramite un bruciatore.

La gente del Borgo ha gradito molto l'iniziativa apprezzando il ruggito dei potenti mezzi agricoli d'epoca, tanto che i partecipanti hanno potuto assistere (distanziati e con mascherina) posizionati lungo via Nicolaj a pochi passi dal cuore di Borgo Hermada: specie gli anziani del posto hanno gradito poiché l'aratura era un momento storico, specie in passato, per chi viveva di agricoltura, un momento che riuniva intere famiglie.

Lo stesso fondo arato con i trattori d'epoca, lo scorso anno, era stato protagonista dell’aratura storica ripresa e diffusa nel cortometraggio Hermada 1934 che si può ancora trovare sulla pagina Facebook omonima e che a oggi ha totalizzato 11 mila visualizzazioni. Al termine della giornata il consueto momento conviviale con un mini rinfresco a suon di pane, formaggio e salsicce, come nella più classica tradizione contadina.

