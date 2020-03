Violenza in famiglia e minacce di morte: due arresti dei carabinieri ad Aprilia

Due arresti da parte dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia. Uno per maltrattamenti in famiglia e un altro per violenza privata. Nel primo caso i militari hanno eseguito un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Roma che ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Nella casa circondariale di Latina è stato associato un ragazzo di 26 anni ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali commessi ai danni della convivente.

A Campoverde, invece, i militari del comando stazione hanno arrestato un cittadino di 36 anni di nazionalità senegalese che era entrato, arbitrariamente, all’interno di un’abitazione privata, con la pretesa di ricaricare il proprio telefono cellulare. Il proprietario lo invitava a uscire ma l'uomo, armato di roncola, lo ha minacciato di morte.



Ultimo aggiornamento: 18:40

