Giallo ad Aprilia, uomo trovato in fin di vita con una frattura alla base del cranio

Un uomo è stato trovato questa mattina in fin di vita ad Aprilia. Con una frattura alla base cranica. Mistero sulle cause della ferita, potrebbe trattarsi di un'aggressione o di un incidente. L'uomo è stato trovato davanti ad un garage, immediata la chiamata al 118, i sanitari sono intervenuti ed hanno iniziato le manovre per rianimarlo.