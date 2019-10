Aprilia, uomo accoltellato in centro: è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo è stato accoltellato in via Carducci ad Aprilia. È stato soccorso sul marciapiede adiacente al parco. Non lontano dalla scuola. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Il ferito è stato portato in ospedale. È gravissimoIl fatto è accaduto oggi nella tarda mattinata, attorno alle 12, nei pressi del parco pubblico “Luigi Meddi” che si trova davanti alla scuola Grazia Deledda. Secondo la testimonianza di alcuni passanti, due persone avrebbero avuto un violento diverbio; uno dei due uomini avrebbe poi estratto un’arma da taglio ferendo il contendente all’addome; a quanto pare il ferito è un ragazzo di Aprilia sui 30 anni.Immediato l’intervento di un’ambulanza del 118, di un’auto-medica e di una pattuglia dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. Il ferito – che si trovava a terra riverso sul marciapiedi – è stato soccorso e condotto con urgenza in ospedale. Sarebbe in gravi condizioni.Un’eliambulanza, poco dopo i fatti, è atterrata alla clinica di Aprilia ed è ripartita con il ferito a bordo verso la Capitale. I militari, ora, stanno cercando il responsabile del tentato omicidio.