Atto intimidatorio alla Tesei Bus di Aprilia, al vaglio le immagini delle telecamere

Si indaga in ogni direzione dopo l'atto intimidatorio avvenuto giovedì pomeriggio presso la Tesei Bus di Aprilia, azienda che dai primi di gennaio gestisce il servizio di trasporto pubblico locale.Si stanno raccogliendo elementi utili per poter risalire agli autori del gesto: ad oggi non si possono ancora escludere collegamenti con episodi simili avvenuti in passato ad Aprilia ai danni di altri amministratori. Nell'agosto del 2012, inoltre, ignoti esplosero cinque colpi di fucile verso il cancello e il muro dell'abitazione di uno dei fratelli Tesei, in via Portogallo. Un episodio rimasto senza colpevoli. Dunque un precedente c'è e stava per sfuggire.I carabinieri del Reparto Territoriale ieri pomeriggio hanno parlato a lungo con gli imprenditori apriliani. A quanto pare sia Urbano che Roberto e Bruno avrebbero asserito di non sapere chi e perché possa aver legato la bomba a mano al cancello della loro azienda. Non avrebbero sospetti, dubbi, ipotesi, né avrebbero dichiarato di aver mai ricevuto minacce in passato. La presenza dell'ordigno è stata segnalata nel primo pomeriggio di giovedì da un uomo che stava entrando in azienda, poi è scattato l'allarme e la richiesta di intervento ai carabinieri. Sulla via Nettunense l'altro ieri sono giunti gli artificieri dell'Arma che in pochissimo tempo hanno prelevato l'ordigno per trasferirlo a Roma per gli accertamenti del caso. Si tratta di una granata da guerra inglese risalente alla seconda guerra mondiale. Sulla bomba sarà quasi impossibile ritrovare delle impronte, ma forse sul cancello o attorno al punto su cui si trovava il residuato bellico potrebbero esserci. Le telecamere della Tesei bus potrebbero aver ripreso una macchina in lontananza, ma le immagini non sono affatto nitide. I militari, diretti dal tenente colonnello Riccardo Barbera, stanno vagliando anche le riprese delle telecamere della zona, di quelle installate dalle altre aziende, ma ci vorrà tempo per poter ricostruire tutto. I carabinieri hanno ascoltato le persone presenti in azienda quando è stata ritrovata la bomba, ma al momento non ci sono testimoni.«Riponiamo la massima fiducia nelle forze dell'ordine, speriamo si possa fare piena luce su quanto accaduto presso l'azienda Tesei». Questo il commento del sindaco di Aprilia Antonio Terra. «Si tratta di un fatto gravissimo spiega siamo molto preoccupati, ma in questo momento non è il caso di fare ipotesi senza fondamento. Attendiamo risposte dagli investigatori». «La vicenda è molto complessa e non è il caso di lasciarsi andare in congetture spiega il consigliere comunale Davide Zingaretti le forze dell'ordine sapranno interpretare l'accaduto. La politica si deve mobilitare per monitorare la situazione sul fronte della sicurezza ad Aprilia, per questo conclude - è ora di convocare l'Osservatorio per la Legalità e la Sicurezza». Solidarietà agli imprenditori apriliani è stata espressa dalla Lega Aprilia: «Non è il caso di minimizzare, non è più possibile negare l'esistenza di un problema reale legato alla sicurezza. Del resto, difficile potersi aspettare qualcosa di più, da parte di una amministrazione che per anni ha nascosto atti intimidatori ai danni di un ex assessore e che malgrado numerose e ripetute richieste continua a rimandare la convocazione dell'osservatorio sulla legalità e la sicurezza».