Lite per questioni condominiali, un ferito grave: arrestato l'aggressore

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri ad Aprilia con l'accusa di tentato omicidio. Ha colpito con tre coltellate - una all'addome e due al braccio sinistro - un vicino di casa di 31 anni, ricoverato in prognosi riservata alla clinica "Città di Aprilia".

I militari del reparto territoriale sono intervenuti dopo l'aggressione, dettata a quanto sembra da una lite per vicende condominiali. Il ferito, fortunatamente, non sembra correre pericolo di vita ma i medici ancora non si sono pronunciati per la prognosi.

Sequestrato il coltello usato dall'arrestato (foto sotto)

Ultimo aggiornamento: 18:26

