Tenta il colpo al Penny Market di Aprilia, poi rapina Beghin

Una rapina tentata e una invece messa a segno: i carabinieri di Aprilia sono al lavoro per rintracciare l’uomo che ieri è entrato in azione tra via Aldo Moro e via De Gasperi all’orario di chiusura delle attività commerciali. Il primo episodio è stato da Penny market in via Aldo Moro. L’uomo armato ha fatto irruzione e ha minacciato il ragazzo che era in cassa. La reazione del dipendente che ha capito subito che la pistola fosse un giocattolo ha messo in fuga il malvivente.



Subito dopo il rapinatore si è diretto alla tabaccheria Beghin di via De Gasperi. Qui il colpo è riuscito. Ha spianato di nuovo l’arma probabilmente finta verso il titolare dell’attività commerciale e si è fatto consegnare il denaro destinato alla Banca d’Italia, tra i 2 e i 3 mila euro. Poi la fuga a piedi.



