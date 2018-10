Aprilia, tampona un'auto che si ribalta sulla Pontina, poi tenta la fuga

Incidente sulla Pontina ieri sera ad Aprilia. Un'auto ha tamponato un'altra vettura che procedeva sulla stessa direzione di marcia, verso Latina, che poi si è ribaltata. Dopo il sinistro, la prima auto ha tentato di dileguarsi, ma è stata fermata dalla Polizia Stradale che è giunta poco dopo sul posto. I fatti sono avvenuti ieri attorno alle 21.00 all'altezza della Borgata Agip di Aprilia. Si è registrato un ferito, ma non è grave per fortuna. Gli agenti del distaccamento della Polstrada di Aprilia ora sono al lavoro per chiarire la dinamica dei fatti e chiarire come mai l'automobilista che avrebbe provocato il sinistro stava per fuggire. Eseguiti anche gli esami su test e droga. Sul posto, naturalmente, anche il 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA