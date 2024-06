Domenica 9 Giugno 2024, 07:00

L’ennesima piazza di spaccio smantellata da polizia e carabinieri in via Inghilterra, nella zona Toscanini di Aprilia, evidenzia ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, che, al di là delle importanti operazioni delle forze dell’ordine, qualcosa continua a non funzionare nel cuore del quartiere popolare della città pontina.

Il blitz

Venerdì mattina il blitz effettuato dai militari del reparto territoriale di via Tiberio e dagli agenti del commissariato di Cisterna, ha portato all’arresto di due persone, un 19enne e un 48enne, entrambi del posto, e alla denuncia a piede libero di un terzo uomo di 47 anni.

Durante l’operazione è stata rinvenuta droga, cocaina-crack e hashish, materiale per il confezionamento e oltre 7mila euro in contanti in banconote di vario taglio.

Ma la cosa che più balza agli occhi è come chi gestiva la piazza di spaccio al quinto piano dello stabile di via Inghilterra 158, abbia, in sostanza, ripetuto lo stesso modus operandi degli spacciatori arrestati lo scorso anno. Ovvero: occupare un alloggio popolare vuoto, serrarlo con grate in ferro e dotarlo di un sistema di videosorveglianza con otto telecamere in grado di filmare chiunque entrasse ed uscisse dalla palazzina. Il tutto all’interno di uno stabile dove vivono decine e decine di persone.

Impossibile, insomma, che nessuno si sia accorto di quanto avveniva al quinto piano del palazzo di via Inghilterra. Ed è ancora più assurdo, per certi versi, come la piazza di spaccio sia nata a pochi metri da quella smantellata nel luglio dello scorso anno.

Nel mirino dei malviventi, ancora una volta, un alloggio popolare, stavolta di proprietà del comune di Roma, che i pusher sono riusciti facilmente ad occupare. È evidente che se si vuole evitare che certe dinamiche si possano ripetere con estrema disinvoltura nei prossimi mesi, bisogna che la politica affronti il nodo relativo alle case popolari presenti nel quartiere Toscanini.

La scorsa estate le occupazioni abusive furono decine, in maniera particolare tra giugno e settembre. Ma se sui locali di proprietà del comune di Aprilia si può intervenire con più decisione, cercando di assegnarli con maggiore velocità, le difficoltà riguardano le case che sono ancora di proprietà del comune di Roma capitale.

Proprio in uno di questi locali, situati in via Inghilterra, era sorta la nuova piazza di spaccio smantellata venerdì mattina da carabinieri e polizia. Una questione che il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi ha voluto commentare a margine dell’operazione chiusa dalle forze dell’ordine.

«Mi congratulo con i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia - sottolinea il sindaco Principi - che, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Cisterna, sono riusciti a stringere il cerchio intorno a personaggi che alimentano le piazze di spaccio in quella specifica zona. A Toscanini la presenza delle case popolari, a suo tempo assegnate a Roma Capitale, rappresenta una criticità che abbiano il dovere di affrontare. Dopo anni dall'assegnazione di quegli alloggi e tenendo conto della distanza fisica che rende al comune capitolino più difficile mantenere il controllo sui titoli degli assegnatari, sulle possibili occupazioni abusive di alcuni appartamenti, pare evidente la necessità di rimettere mano alle attività di controllo, a tutela dei residenti».

«L'impegno della nostra amministrazione è quello di chiedere quanto prima un incontro alle istituzioni di Roma Capitale, per affrontare insieme a loro un'emergenza che va avanti ormai da troppo tempo senza trovare soluzioni. Dal canto nostro, la commissione per l'assegnazione delle case di edilizia popolare è già al lavoro per stilare le graduatorie aggiornate e procede man mano con i nuovi affidamenti degli alloggi disponibili», conclude il sindaco.