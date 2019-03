Aprilia, si spara in casa: ritrovato senza vita dopo due settimane

Si spara in casa e il corpo viene trovato due settimane dopo. Dramma ad Aprilia, in via Marsica traversa della più nota via Toscanini. Un uomo di 42 anni, originario di Priverno, ieri pomeriggio è stato trovato senza vita nell’appartamento che da qualche tempo aveva preso in affitto. Secondo i rilievi dei carabinieri il 42enne si sarebbe ucciso sparandosi. L’uomo era perito informatico, ma da tempo aveva perso il lavoro. Sul posto i carabinieri di Aprilia che ora indagano. © RIPRODUZIONE RISERVATA