Sequestrati i quattro capannoni bruciati all'ex Freddindustria

Sono stati sequestrati questa mattina i quattro capannoni bruciati all'interno dell'ex Freddindustia nel maxi incendio divampato ieri pomeriggio. Questa mattina I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno apposto i sigilli su mandato dell'autorità giudiziaria. Nel rogo sono andati in fiamme cumuli di spazzatura e lamiere. Ancora tutta da accertare la presenza di amianto all'interno dei quattro stabili coinvolti nell'incendio.

Le fiamme divampate ieri pomeriggio poco prima delle 15 sono state domate solo in serata. Alle operazioni di spegnimento del rogo hanno preso parte diverse squadre dei vigili del fuoco di Aprilia e Latina e la protezione civile Alfa.

Intanto c'è forte preoccupazione tra la cittadinanza per l'ennesimo incendio, stavolta sviluppatosi in pieno centro urbano a due passi dalle abitazioni. E ovviamente non mancano le polemiche politiche per un disastro che per qualcuno era ampiamente annunciato.