Aprilia, scoperto un terreno coltivato con piante di marijuana: una denuncia

Un terreno coltivato con piante di marijuana è stato scoperto in una zona isolata di Aprilia dalle fiamme gialle del comando provinciale di Latina con l'ausilio dei mezzi della sezione aerea di Pratica di Mare. I finanzieri hanno sequestrato complessivamente 23 piante, alte circa un metro e mezzo, per un peso totale di 22 chili.

Le indagini dei militari della tenenza di Aprilia hanno poi consentito di rintracciare il responsabile: un uomo di 39 anni residente ad Anzio che si occupava della cura del terreno e che aveva piantato canapa indiana all'insaputa del proprietario del fondo. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA