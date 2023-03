Un brindisi per l'addio a "Mauretto" il parrucchiere: «Ce l'ha chiesto per celebrare la vita»

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Mauretto D’Agostino, storico e amato parrucchiere di Aprilia deceduto ieri a 57 anni dopo una lunga malattia. In tanti, amici e parenti, si sono riuniti in piazza Roma per l’ultimo saluto. Gli amici hanno organizzato un brindisi in suo onore, come lui stesso ha chiesto prima di morire. Il feretro è stato accolto da un lungo applauso, poi tutti hanno alzato i calici per fare un brindisi a Mauretto e celebrare la vita.

Ad accogliere l’iniziativa il bar Davi in piazza Roma. Il desidero di Mauretto era proprio questo: gli amici, dopo la sua morte, avrebbero dovuto fare un brindisi con uno spritz.

«Non lacrime ma sorrisi – spiega Marco Davi - Uno spritz per Mauretto. Questo ci ha chiesto. Il suo saluto è un brindisi alla vita, affrontata sempre con il sorriso e ironia».