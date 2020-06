Aprilia, troppo rumore, serve un regolamento: rappresentanti dei quartieri in commissione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è chiusa con un compromesso tra amministrazione e comitati di quartiere la commissione Ambiente di ieri utile per discutere del nuovo piano di zonizzazione acustica, un atto propedeutico alla stesura poi di un apposito regolamento. Si tratta di provvedimenti necessari, soprattutto per le zone in periferia i cui residenti sono costretti a vivere a contatto con aziende rumorose e strade trafficate. Ieri in Commissione sono stati ascoltati i rappresentati dei comitato Casello 45, Sonia Piccozza, Bellavista Fabrizio Di Leonardo e Adriano Lemma della Borgata Agip.I commissari dopo aver accolto le osservazioni di alcune aziende del territorio, tra cui la Bridgestone e la Crown, hanno recepito anche quelle dei residenti. Alla fine del dibattito è stato deciso di identificare le zone a ridosso della Nettunense e della Ferrovia per Casello 45, ma anche quelle di Borgata Agip e di Bellavista a quartieri residenziali di fascia 2, con una valutazione differente sui decible dalle 6 alle 22 e 50 di notte. «Leggere nella delibera la declassificazione in classe 4 del nostro quartiere è stata una brutta sorpresa – ha spiegato tra gli altri Di Leonardo – se la situazione dovesse rimanere questa, saremmo costretti a subire ancora più rumore rispetto ad ora. Per questo è opportuno rivedere ogni decisione».Difficile la situazione da tempo anche nella Borgata Agip dove i continui e pesanti rumori che provengono dal deposito di Eurospin – come denunciato dai residenti – hanno spinto i residenti a diverse proteste, il comitato di quartiere ha richiesto anche un incontro all’azienda. Ma solo quando Aprilia avrà un regolamento a tutti gli effetti si potranno prendere provvedimenti: alcune aziende, tra cui Eurospin infatti, dovranno eseguire degli interventi mirati proprio per ridurre i rumori, soprattutto di notte, e questo verrà agevolato se le aree circostanti potranno godere di una classificazione adeguata nel rispetto di tutti.Stesse problematiche sono state rilevate sempre dalla Borgata Agip per la ditta Cuomo, gli addetti sono costretti a delle manovre particolari quando si accumula vapore provocando rumori assordanti. «Siamo riusciti a trovare un accordo – spiega il presidente della Commissione Ambiente, Vincenzo Giovannini – ora il piano di zonizzazione acustica sarà portato direttamente in Consiglio Comunale giovedì 18 giugno nel pomeriggio. Dobbiamo accelerare i tempi per poter arrivare in breve a dotare la nostra città di un regolamento sulla tematica, unico strumento utile per salvaguardare il territorio».