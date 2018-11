Aprilia, Riccardo Sinigallia e il suo "Ciao Cuore" a Radio Studio 93

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' uscito ad agosto “Ciao Cuore”, il primo singolo estratto dall’omonimo nuovo progetto discografico di Riccardo Sinigallia pubblicato da Sugar. Il cantautore romano sarà ospite di Radio Studio 93 questo mercoledì 7 novembre alle 18.00: sarà l'occasione per condividere il nuovo album di Sinigallia e le sue nuove idee musicali.Il singolo ha anticipato l’uscita del nuovo lavoro e rappresenta molto bene il mondo musicale del nuovo disco con trame pop elettroniche che riescono a poggiare sull’emotività mettendo al centro della canzone il testo, capace di evocare suggestioni in bilico tra realtà e immaginazione. “Questa canzone è un invito ad aprire le braccia, la bocca, le orecchie, i polmoni” racconta Riccardo Sinigallia “a mettere in connessione il proprio respiro con tutto quello che ci circonda e vivere lealmente e pienamente il momento. Non è facile.”.Cantautore, polistrumentista e produttore, Riccardo Sinigallia torna con un nuovo lavoro a quattro anni di distanza dall’ultimo progetto discografico. Un disco, prodotto insieme a Laura Arzilli, in cui non c’è nota, suono o melodia che non porti il suo marchio inconfondibile. Riccardo Sinigallia, insieme al fratello Daniele Sinigallia, da sempre si è dedicato alla ricerca musicale e all’approfondimento del rapporto con le parole. Co-firma e produce alcuni successi della recente storia musicale italiana come “Due destini” e “La descrizione di un attimo” per i Tiromancino, “Vento d’estate” e “Lasciarsi un giorno a Roma” di Niccolò Fabi o “Cara Valentina” per Max Gazzè, o come l’album “Non erano fiori” di Coez, contribuendo significativamente alla popolarità della scena romana dagli anni ’90 fino ad oggi.Si è anche dedicato alla composizione di colonne sonore per film e documentari come, per esempio, “Paz!” e “I mille giorni di Mafia Capitale”.